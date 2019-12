Der lange Weg zu einem Datenbank-​​Gesetz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor sechs Monaten begannen die Abgeordneten, Fragen zur Verwaltung der Polizei- und Justizakten zu stellen. Diesen Freitag kamen der Minister für innere Sicherheit François Bausch und die Justizministerin Sam Tanson (beide Déi Gréng), um dem parlamentarischen Ausschuss die ersten Schritte zur Vervollständigung des rechtlichen Rahmens für die Nutzung dieser Datenbanken vorzustellen. Bis zum Sommer muss eine Gesetzesvorlage zur Verwaltung der zentralen Polizeidatenbank vorgelegt werden. Der Rahmen für die anderen Daten sollte ebenfalls festgelegt werden.

Eine spezialisierte Firma hat den aktuellen Rechtsrahmen untersucht. Nach den Schlussfolgerungen der Rechtsexperten gibt es in der Tat eine Rechtsgrundlage für die Verwaltung der Akten. Einige Dinge müssen jedoch geklärt werden, wie die Identifizierung des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, die Rechte der betroffenen Personen oder eine klare Trennung zwischen administrativen und gerichtlichen Daten.

62 Polizei- und 74 Justizdatenbanken

Es geht darum, einen besseren Rahmen für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Polizei und Justiz zu schaffen, die Funktionsstörungen zu beheben, die die Kontroverse ausgelöst haben, und den Empfehlungen der Datenschutzkommission (DPC) und der Polizei zu entsprechen.

Neben dem neuen Rechtsrahmen werden auch die Funktionsweise und der Inhalt der verschiedenen Dateien überprüft, um die Datenqualität zu gewährleisten. Dies ist eine Mammutaufgabe, da die Polizei insgesamt 62 Arten von Datenbanken verwaltet und die Justizbehörden über 74 Datenbanken verfügen. Schließlich wurde ein Follow-up-Ausschuss eingesetzt, in dem die verschiedenen betroffenen Ministerien und Verwaltungen vertreten sind, um die ordnungsgemäße Umsetzung der verschiedenen Empfehlungen zu gewährleisten.

Ein Follow-up in der Chamber ist für März geplant. Die Polizei sollte dann konkrete Maßnahmen vorlegen, um den Zugang auf eine begrenzte Anzahl von Beamten zu beschränken. Auch sollten Polizei- und Justizakten besser miteinander verknüpft werden, so dass die Daten einer von der Justiz freigesprochenen Person beispielsweise in den Polizeidateien aktualisiert werden können.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)