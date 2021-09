Die «Night of the Proms» findet auch 2021 nicht statt

Nachdem bereits die 2020er-Auflage der «Night of the Proms» aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war, wurde nun auch die diesjährige Ausgabe des Konzerts abgesagt. Das teilte der Veranstalter am Freitag mit.

Sämtliche bereits erworbenen Tickets können bis zum 11. Dezember 2021, zusammen mit diesem Formular per Post an die Coque zurückgeschickt oder alternativ direkt an der Rezeption der Coque zurückgegeben werden. Die Kunden bekommen dann die Kosten erstattet.

Des Weiteren wird die «Night of the Proms» künftig nicht mehr in der Coque stattfinden. «Aufgrund der steigenden Zahl der Sportevents ist es nicht mehr möglich, einen adäquaten Termin innerhalb der internationalen Tournee des Konzerts zu finden», heißt es in der Mitteilung. Der Veranstalter sei aber zuversichtlich «bald ein neues Kulturevent in der Coque präsentieren zu können.»

(sw/L'essentiel)