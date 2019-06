«Spektakuläre» Kulisse für Esch 2022

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es sind noch drei Jahre: Dann wird Esch/Alzette offiziell zur Kulturhauptstadt Europas. Die Vorbereitungen laufen bereits jetzt. Am Mittwoch bekamen die Organisatoren vom Regierungsrat die Genehmigung, im Rahmen von «Esch 2022» Events auf den Terrassen der Hochhöfen in Belval zu veranstalten.

Am Donnerstagmorgen kündigte der Präsident des «Fonds Belval», Luc Dhamen an, die Events würden damit in einer «spektakulären» Kulisse stattfinden. Der Standort «Belval vereint die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft», sagte Dhamen. Auch Kulturministerin Sam Tanson verspricht sich «etwas ganz Fantastisches und Experimentelles» von diesem Ort.

«Alle Einrichtungen sollen nach 2022 erhalten bleiben»

Ganz konkret sollen die Halle, das «Massenoire»-Gebäude und der Hochofen C bespielt werden. Auch andere Räume, beispielsweise Büros, sollen genutzt werden. Das wichtigste Bauprojekt sieht die Sanierung eines Teils der «Mollerei» vor, einer ehemaligen Technikhalle, die zu einem echten digitalen Labor werden soll. «Auf dem gesamten Gelände wird es möglich sein, von einem Ort zum anderen zu gehen und das Programm zu Fuß zu genießen», sagt Tanson.

Alle Einrichtungen sollen auch nach 2022 erhalten bleiben, so Dhamen. Im Herbst folgt die endgültige Genehmigung des Projekts. Danach können die Bauarbeiten beginnen. Viel Zeit bleibt dann nicht mehr.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)