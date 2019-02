Das Programm des 22. Zeltik-​​Festivals steht

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wir versuchen, die verschiedenen Musikergenerationen mit einigen sehr jungen Künstlern in diesem Jahr zu vermischen, wie den Schotten Hò-Rò oder dem irischen Musiker Cúig, und es ist natürlich immer eine Freude, einen Star wie den Spanier Carlos Núñez zu begrüßen, der zum sechsten Mal in der Zeltik auftreten wird», erklärte John Rech, Programmchef des Festivals, am Dienstagmorgen.

Für die 22. Ausgabe des Zeltikfestivals, das für Samstag, 9. März, geplant ist, – mit einem keltischen Auftaktabend am Freitag, 8. März, an dem auch Carlos Núñez teilnehmen wird – wird der Spanier der Headliner sein. Der Weltstar des Dudelsackspiels kehrt einmal mehr nach Düdelingen zurück, um seine Virtuosität an der Gaita, dem galicischen Dudelsack, zu demonstrieren.

Die französischen Celkilt werden für eine neue explosive Performance sorgen, angesiedelt irgendwo zwischen keltischer Musik und Rock'n' Roll. Die irische Band Cúig, die Schweizer Pigeons on the Gate, die Gewinner des Scottish Music Award Hò-Rò, der irische Singer-Songwriter Shane Ó Fearghail, die Bretonen von An Erminig sowie die Luxembourg Pipe Band werden das Festival 2019 mit ihren Auftritten abrunden.

(L'essentiel/Cédric Botzung)