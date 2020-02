Unfälle auf A4 und A6 haben Verkehr lahmgelegt

A4 Autoroute d'Esch, Rond-Point Raemerich direction Croisement Merl à hauteur Esch

accident sur la voie de dépassement, bande d'arrêt d'urgence bloquée, formez une voie de secours pour les services de secours #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) February 19, 2020

In die Hauptstadt zu kommen, gestaltete sich am Mittwochmorgen noch schwieriger als sonst. Zunächst meldete der ACL einen Unfall auf der A4 in Richtung Hauptstadt. Am Autobahnkreuz Esch knallte es zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Überholspur und der Seitenstreifen waren blockiert.

In der Folge bildete sich ein massiver Stau von mehreren Kilometern. Der Verkehr auf der A4, aber auch auf der A13 kam zum Erliegen. Laut einem Leser-Reporter, der feststeckte, reichte der Stau bis nach Villerupt in Frankreich. «Es ist unmöglich, Luxemburg von dort aus zu erreichen», sagte er zu L'essentiel.

Gegen 7.15 Uhr teilte der ACL mit, die Unfallstelle sei geräumt. Der Verkehr normalisiert sich allmählich wieder. Doch zeitgleich kam es zu einem weiteren Unfall, dieses Mal auf der A6. Mehrere Fahrzeuge waren kurz hinter der belgischen Grenze zusammengestoßen, die Überholspur blockiert. Auch hier bildete sich ein massiver Stau.

Gegen 8 Uhr waren beide Unfallstellen geräumt und der Verkehr normalisierte sich wieder.

(L'essentiel)