Die Wallonie investiert in 167 neue Radargeräte

In Zukunft soll auf den Straßen der französischsprachigen Region Belgiens noch mehr geblitzt werden. Die Region soll demnächst in insgesamt 167 Radargeräte investieren. Diese sollen bis Ende des Jahres installiert werden. Damit wird die Anzahl von Radargeräten der neuesten Generation – die zwischen 2018 und 2020 in Betrieb gesetzt wurden – auf 436 aufgestockt werden, wie Sudpresse am Mittwoch berichtete.

Das Ziel ist natürlich die Bekämpfung von Verkehrsunfällen. Diese Maßnahmen sollen die Geschwindigkeit der Autofahrer reduzieren, um die Zahl der Unfälle oder zumindest deren Schwere zu begrenzen. Zu den neuen Geräten gehören übliche stationäre Radaranlagen, aber auch Strecken-Radargeräten.

Betroffen sind alle Gebiete Walloniens, auch die an Luxemburg angrenzenden. Die Behörden weisen darauf hin, dass sie insbesondere auf die Straßen abzielen, die den Zugang zu den Gemeinden ermöglichen. Dort werden nämlich regelmäßig Raser gesichtet.

(jg/L'essentiel)