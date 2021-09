Mordverdacht an der Grenze zu Luxemburg

Am späten Freitagabend hat die Polizei des Landkreises Eifel-Bitburg-Prüm den Anruf eines Zeugen erhalten, der mitteilte, dass einer seiner Freunde soeben gestanden habe, seine Ex-Freundin erschossen zu haben, und dass er auch sich selbst das Leben nehmen wolle.

Auf beiden Seiten der deutsch-luxemburgischen Grenze wurden daraufhin umgehend zahlreiche Ressourcen mobilisiert, um den Mann zu finden. Die luxemburgische Polizei bestätigte, dass ein Hubschrauber der großherzoglichen Polizei am Samstagmorgen das Gebiet um Wallendorf überflog, um die deutschen Suchkräfte zu unterstützen.

Am Sonntagmorgen wurde das Fahrzeug des 52-jährigen Mannes schließlich in einem Waldgebiet in der Nähe der Stadt gefunden. Darin befanden sich der leblose Körper einer 30-jährigen Luxemburgerin sowie die Leiche des mutmaßlichen Täters – mit der Tatwaffe in der Hand.

«Die Akte verbleibt in den Händen der deutschen Behörden»

Nach den ersten Erkenntnissen sei es sehr wahrscheinlich, dass der Mann seine Ex-Freundin erschossen hat, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Die Staatsanwaltschaft Trier hat eine Autopsie angeordnet, um die Umstände der Tragödie zu klären. Nach ersten Erkenntnissen dürften Beziehungsprobleme und die Trennung des Paares hierbei eine Rolle gespielt haben. Nach Informationen von L'essentiel lebte die Frau mit ihrer Tochter in Erpeldingen an der Sauer und hatte einen neuen Partner.

Die luxemburgische Staatsanwaltschaft teilte mit, dass in diesem Fall «ein enger Austausch zwischen der Staatsanwaltschaft Trier und der Staatsanwaltschaft Diekirch» bestehe, dass aber «die Akte in den Händen der deutschen Behörden verbleibt», da die Tat auf deutschem Hoheitsgebiet stattgefunden hätte.

(Lucas Hochstein/Jean-François Colin/L'essentiel)