Der Schulbeginn wirft seine Schatten voraus

Das Bildungsministerium hat am Dienstag die wichtigsten Termine zum Start ins neue Schuljahr veröffentlicht. Der Unterricht startet wieder am Montag, den 16. September. Für Schüler ab der 7. Klasse geht es sogar noch einen Tag später los. Die genauen Fahrpläne der Schulbusse werden am 10. September veröffentlicht.

Der Schulbuchbasar findet am Samstag, 14. September, auf der Place d'Armes statt. Obligatorische Lehrbücher bleiben kostenlos. Wer auf gebrauchte Lehrbücher zurückgreift, erhält wieder einen Gutschein.

