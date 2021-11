Staatsanwalt fordert Haft wegen Terrorpropaganda

Im Prozess gegen das Ehepaar, das beschuldigt wird Propaganda des «Islamischen Staates» verbreitet zu haben, hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag viereinhalb Jahre Haft für Kevin M. und zweieinhalb Jahre für seine Lebensgefährtin Alyson A gefordert. Ein Teil der Strafe könnte zur Bewährung ausgesetzt werden.

«Dies ist kein Prozess gegen den Islam, der eine Religion des Friedens ist, sondern gegen den Terrorismus», sagte der Staatsanwalt, bevor er sein Schlussplädoyer gegen Kevin M. und Alyson A. hiel. Die Staatsanwaltschaft wolle kein Exempel an den beiden Angeklagten statuieren und weist auf deren schwierige Jugend, gleichzeitig aber auch auf die «Schwere der Tat» hin. Das Paar teilte in den sozialen Netzwerken Aufrufe zum Terrorismus, «Alyson A. rechtfertigte die Anschläge von Paris [...], Kevin M. benutzte dieselben Worte wie Salah Abdeslam und sagte, er sei im Krieg. Jeden töten, der nicht zum Islamischen Staat gehört, das ist alles, was ich aus ihrer Botschaft heraushöre», so der Staatsanwalt. Er nannte ebenfalls Aufrufe zum Mord an französischen Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2017 als Beispiel, die von tausenden Menschen in Foren und auf Telegram gesehen wurden.

« Ich hasse den Islamischen Staat »

Alyson A. behauptete im Gerichtssaal, dass sie «indoktriniert» wurde und einen «falschen Glauben» hatte. «Ich hasse den Islamischen Staat, er ist eine kriminelle Organisation», so die Angeklagte. Sie prangerte auch in teilweise scharfem Ton die Methoden der Polizei bei der Durchsuchung an. «Sie dachten, wir würden einen Anschlag verüben», erklärte sie, bevor sie die Richter um Gnade bat.

Ihr Ehemann Kevin, der den Prozess geschwächt im Rollstuhl verfolgte, behauptete seinerseits, «für die Anschläge zu sein». Zuvor hatte seine Anwältin Hella Nour Elyakine einen jungen Mann mit einem chaotischen Hintergrund beschrieben, der «naiv und ungeschickt, ja sogar einfältig» war. Seine Propaganda-Nachrichten bezeichnete sie als «Bar-Gespräche», die von einem Mann stammen, der nur wenig literarisches Arabisch verstehe und der «nie vom Islamischen Staat unterstützt wurde». Die Anwältin forderte den Freispruch beider Angeklagten.

Der Prozess gegen den Luxemburger und die Französin ist ein Novum für die luxemburgische Justizlandschaft. Das Urteil wird am 16. Dezember verkündet.

