Luxair plant Neustart mit fünf Flugzielen

From 29 May, Luxair resumes flights to 5 European cities from €99 ✈️ Full services included.



Your health, well-being, safety and comfort are always our highest priority. Discover our special measures here https://t.co/oZajjOzykp — Luxair Luxembourg Airlines (@LuxairAirlines) May 18, 2020

Die luxemburgische Airline Luxair rollt langsam wieder in Startposition. Ende Mai soll der Flugverkehr vom Findel dann wieder mit fünf Zielen starten, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet. «Ready for take off» heißt es erstmals wieder am Freitag, den 29. Mai, wenn die ersten Luxair-Flieger nach Stockholm, Hamburg (über Saarbrücken) und München abheben. Nach Lissabon und Porto geht es wieder am 31. Mai.

«Fünf europäische Ziele für die Garantie einer sicheren Reise», verspricht die luxemburgische Fluggesellschaft. Die Wiederaufnahme des Flugbetriebs erfolge «unter strikter Einhaltung aller von den zuständigen Behörden festgelegten Gesundheitsmaßnahmen», so die Gruppe in der Pressemitteilung.

(L'essentiel)