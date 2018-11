Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Luxemburger Adventscircus am Glacis

Am Freitagabend (um 18 Uhr) findet die große Premiere des Luxemburger Adventszirkus auf dem Glacis-Parkplatz statt. Eine Gelegenheit, in die erstaunliche Welt des Zirkus einzutauchen. «Jede Show ist einmalig. In diesem Jahr treten neue Künstler mit neuen Vorstellungen auf. Das Einzige, was sich nicht ändert, ist das Zelt», erklärt Marketingdirektorin Bianca Renz. Die Veranstaltung läuft bis zum 16. Dezember.

Sankt Nikolaus zieht durch Luxemburg

Da er die Gabe der Allgegenwart besitzt, kann Sankt Nikolaus gleichzeitig an mehreren Orten auftreten. Am kommenden Wochenende wird der bärtige Bischof im ganzen Land an mehreren Umzügen teilnehmen. Am Samstag, um 14 Uhr, wird er den Nikolaus-Markt in Differdingen einweihen. Am Sonntag fährt er dann mit der Bahn bis nach Luxemburg. Die Ankunft ist um 13.30 Uhr am Hauptbahnhof geplant. Dort wird er in Begleitung von Engeln, Schneemännern und seinem Gehilfen Houseker Süßigkeiten austeilen. Danach geht der Umzug in Richtung Knuedler. Gleichzeitig finden um 14.20 Uhr in Düdelingen und um 14.30 Uhr in Esch/Alzette sowie in anderen Kleinstädten und Dörfern Nikolaus-Umzüge statt.

Rone, das französische Elektro-Wunderkind in Luxemburg

Am Freitagabend tritt das Elektro-Wunderkind Rone im Luxemburger Atelier auf. Im Rahmen seiner Tournee macht der Künstler in Luxemburg Halt, um sein viertes Album «Mirapolis» vorzustellen. Rone ist seit seinem Debüt reifer geworden. «Ich bin weniger gestresst und habe bei Live-Auftritten mehr Spaß», sagt er. Umso besser für seine Fans.

Hier ein kurzer Überblick über Rone Live:

Die Rockhal verwandelt sich in ein Forschungslabor

Im Rahmen der «Researchers' Days» verwandelt sich am Samstag die Escher Rockhal mit mehr als 30 interaktiven Workshops und fünf «Science Cafés» in ein riesiges Forschungslabor. Erwartet werden mehr als 3000 Besucher, die die aufregende Welt der Wissenschaft und Forschung durch eine Vielfalt an spannenden und kostenfreien Aktivitäten erforschen können.

Kunsthandwerk in einem ehemaligen Palast

Besucher der Kunstbiennale «De Mains de Maîtres» können von Freitag bis Samstag die Werke von rund sechzig Künstlern aus Luxemburg und dem Ausland bewundern. Die Ausstellung findet im ehemaligen Arbed-Gebäude, auf der Avenue de la Liberté in Luxemburg, statt. Unter dem Motto «Gestes et Merveilles» werden Skulpturen, Glaswaren, Näharbeiten, Malerei und Schmuck ausgestellt.

Eine Reise in den 70er mit einer Hommage an Genesis

Eine musikalische Reise durch die Diskographie von Genesis bietet die Tribute-Band «The Musical Box» am Sonntag in der Escher Rockhal. Die Kanadier sind seit 25 Jahren auf den großen Bühnen dieser Welt zu Gast – unter anderem in der Londoner Royal Albert Hall und in der Pariser Olympia-Halle – und haben mehr als tausend Konzerte gegeben. Die Musiker aus Montreal hatten sogar die Ehre, mit Phil Collins und Steve Hackett auf der Bühne zu stehen.

The Musical Box in Konzert:

Adventsmarkt in Rollingen

Am Freitag findet in der Rollinger Festhalle der traditionelle Adventsmarkt vom «Biescherbecher Atelier» statt. Die angebotenen Weihnachtsdeko-Artikel aus Holz und Keramik wurden ausschließlich von sehbehinderten und blinden Menschen, sowie Menschen mit einer geistigen Behinderung produziert.

Counter-Strike-Turnier in Tetingen

Nach dem Erfolg des ersten «Luxmasters»-Event im vergangenem Jahr hat die E-Sports Luxembourg ASBL sich entschlossen, die Veranstaltung erneut durchzuführen. Am Samstag findet das «Counter-Strike: Global Offensive»-Turnier in der Tetinger Schungfabrik statt. Um 10 Uhr geht es dann für die ersten Zocker los. Das große Finalspiel dürfte um 18.30 Uhr stattfinden.

(L'essentiel)