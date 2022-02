Nicht mehr jeder Infizierte kommt zur Covid-​​Station

Weniger Covid-Patienten, aber mehr infizierte «normale» Patienten: Angesichts dieser neuen Situation organisiert das Centre Hospitalier Émile-Mayrisch seine Behandlung von Corona-Patienten neu. «Am Mittwochmorgen hatten wir 64 Covid-positive Patienten im Krankenhaus, von denen 54 normal versorgt wurden.» Mehr als die Hälfte davon sei aber eigentlich aus anderen Gründen behandelt worden. «Es gibt interne Mini-Cluster. Innerhalb von zehn Tagen wurden 14 Personen in der Onkologie positiv getestet, ohne gemeinsame Quelle», berichtet der medizinische Direktor Serge Meyer. Dieser stellt fest, dass solche Fälle «Betten und Ressourcen in der Covid-Einheit blockieren», hinzu käme die aufwendige Versorgung «mit Isolationsmaßnahmen, Anziehen, Ausziehen», führt er aus.

«Ein weiteres Problem ist das Personal, da die Fehlzeiten in dieser Zeit viermal so hoch sind wie sonst». Am Mittwoch waren von den Pflegekräften fünf in Isolation, vier in Quarantäne und andere krankgeschrieben. Das CHEM hat in Folge dessen zwei Abteilungen geschlossen, darunter eine Rehabilitationsabteilung in Düdelingen, die für ältere Corona-Patienten umstrukturiert werden soll. Ein Mittel, um den Druck auf den Standort Esch/Alzette wieder zu senken. «Tatsächlich hat die Covid-Einheit dort mit 45 Betten in der Normalpflege diese Schwelle überschritten», bestätigt Dr. Meyer. Dies könnte den normalen Betrieb in der Chirurgie oder Orthopädie beeinträchtigen.

Die medizinische Leitung des CHEM hat je nach Gesundheitszustand der Patienten beschlossen, sie auch trotz einem positiven Testergebnis in bestimmten Abteilungen zu belassen, «wenn die Abteilungskompetenz Vorrang vor der Isolation hat». «Das erste ist also, zu sehen, warum die Person im Krankenhaus ist», erklärt Dr. Meyer und nennt als Beispiel die geschlossene Psychiatrie oder auch die Entbindungsstation, wo diese Regel bereits seit einiger Zeit gilt. Es kann nämlich sein, dass Patienten eine medizinische Versorgung verlangen, die besser in einer eigenen Abteilung funktioniert. In diesem Fall wird ein Bereich auf der Station mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen geschaffen.

(nm/L'essentiel)