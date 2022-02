Premierminister Xavier Bettel (DP) hat am Donnerstag am Europagipfel in Brüssel teilgenommen. Großes Thema war der Ukraine-Konflikt. Bettel betonte nach den Debatten die Notwendigkeit «den Dialog, die Deeskalation und die Diplomatie zu fördern». Alternativen sehe er keine, denn: «Krieg ist in niemandes Interesse», so der Premier, die EU werde im Falle einer russischen Invasion der Ukraine «hart» bleiben.

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, berichtete, kurz vor dem Informations- und Koordinationstreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij gesprochen zu haben. Ebenso wie Bettel betonten alle Teilnehmer, dass die EU bereit sei, schnell zu handeln, falls Russland in die Ukraine einmarschieren oder sie angreifen sollte.

Ursula von der Leyen hatte am 11. Februar in einer Videokonferenz mit US-Präsident Joe Biden erklärt, dass mögliche EU-Sanktionen gegen Russland den Finanz- und Energiesektor sowie den Export von High-Tech-Produkten treffen würden. Diese Sanktionen könnten sich auch auf die luxemburgische Wirtschaft auswirken.

« Die russische Präsenz ist höchst beunruhigend »

Ebenfalls in Brüssel war der luxemburgische Vizepremier François Bausch. Er nahm am Treffen der Nato-Verteidigungsminister teil. «Die massive Präsenz russischer Truppen an den ukrainischen Grenzen bleibt höchst beunruhigend», sagte er. Auch er plädiert für den diplomatischen Weg. Bausch hob zudem «die Einheit, die die Nato im Rahmen dieser Krise und vor allem angesichts der russischen Versuche, die Mitglieder zu spalten, gezeigt hat» hervor.

Während einer Sitzung mit der Ukraine und Georgien sprach François Bausch im Namen der Benelux-Staaten und bekräftigte die volle Unterstützung für diese beiden Länder bezüglicher «ihrer Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität». Laut ihn hätte eine weitere russische Aggression gegenüber der Ukraine «massive Konsequenzen».

(th/L'essentiel)