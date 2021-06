Airline TAP lässt Luxemburger stehen

Für die Reise zwischen Lissabon und Luxemburg war alles vorbereitet, auch der notwendige negative Covid-Test. Doch mehreren Passagieren wurde am Samstag um 13.30 Uhr der Zugang zum Flugzeug der Airline TAP Portugal verweigert, weil das Dokument mit dem Testergebnis handgeschrieben war. «Ich habe meinen Test rechtzeitig in einer Apotheke in Lissabon machen lassen, es war ein Standarddokument, das von Hand ausgefüllt und von der Apotheke abgestempelt wurde», erklärt Sophie*, die in Portugal lebt und von Zeit zu Zeit zu ihrer Familie in Frankreich in Grenznähe zurückkehrt.

Das gleiche Erlebnis hatte Thomas aus Dahlem, in der Gemeinde Garnich, der einen Test in einer Apotheke an der Algarve machte. «Unglaublich ist, dass mein Test für den Flug Faro-Lissabon akzeptiert wurde, aber nicht für den zweiten Flug nach Luxemburg. Ich habe einen Tag verloren, dazu 98 Euro für einen neuen Test, 100 Euro für einen neuen Flug am Sonntag und 100 Euro für ein Hotel in Lissabon!»

Theoretisch gültige Zertifikate

Beide Fluggäste waren sich der Regel des verbotenen handschriftlichen Tests nicht bewusst. «Ich habe den Apotheker explizit gefragt, ob es zum Reisen zugelassen ist», seufzt Sophie. Die Reisebedingungen für Luxemburg sehen vor, dass der Passagier «das negative Ergebnis eines Tests, der weniger als 72 Stunden alt ist» mit sich führen muss. Die portugiesische Airline TAP konnte nicht für eine Stellungnahme erreicht werden.

Das von L'essentiel kontaktierte Gesundheitsministerium erklärte, dass ihm eine solche Verweigerung des Einstiegs nicht bekannt sei und weist nochmals auf die Regeln hin: «Sie müssen von einem Angehörigen der Gesundheitsberufe (Apotheker, Arzt usw.) ausgestellt werden, wie es das Gesetz vorschreibt.» Darin heißt es sogar explizit, dass «Bescheinigungen handschriftlich ausgestellt werden können». Die in Lissabon gestrandeten Reisenden hätten also eigentlich problemlos mit einem handschriftlichen Test ins Großherzogtum einreisen dürfen.

