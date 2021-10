«Wir haben auf 150 Metern 17 Masken gefunden»

In drei Monaten 8000 Kilometer, 150 Fahrten per Anhalter und zahlreiche Nächte in Häusern oder Hängematten fremder Menschen: All dies erlebte der gebürtige Engländer Edmund Platt (Eddie) 2017 bei seiner ganz persönlichen Tour de France, die ihn auch teils durchs Großherzogtum führte. Ihm ging es nicht etwa ums Radfahren – nein. Er machte sich zur Mission, auf seiner Reise so viel Müll wie nur möglich einzusammeln und zu entsorgen. Nun führte diese Passion den Franzosen erneut nach Luxemburg. Dabei lernte er am Samstag im Park Monterey Cédric kennen, der ebenfalls über das Ausmaß des Mülls schockiert war. «Bei Luxemburg geht man eigentlich davon aus, dass es sauber ist, aber auf 150 Metern haben wir schon 17 Masken aufgehoben», erzählte der Angestellte einer Anwaltskanzlei, der sich auf Anhieb mit Eddie verstand.

Sein dreimonatiges Abenteuer hat Eddie inzwischen auf humorvolle Weise schriftlich festgehalten. «Zehn Jahre lang war ich Verkäufer. Ich bin einmal pro Woche geflogen und in großen Limousinen herumgefahren – ohne jegliches Bewusstsein für die Klimakrise.» 2010 wurde der damals noch umweltunbewusste Mann Englischlehrer und zog nach Marseille. Fünf Jahre später habe es auf einmal Klick gemacht und er begann umzudenken. Er habe eine Dose von der Straße aufgehoben und postete ein Selfie mit der Bildunterschrift: «Ein Stück Abfall pro Tag für den Rest meines Lebens». Das Posting ging viral, Nachahmer häuften sich. Es wurden eine Facebook-Seite, eine Website und ein Verein gegründet, die eben diesen Zweck unterstützen sollen. Es folgten individuelle und von Schulen organisierte Sammelaktionen. Eddie plädiert heute dafür, dass das tägliche Einsammeln Abfall «zur neuen Gewohnheit» werden soll.

(nm/L'essentiel)