Schwefeldioxidwolke aus La Palma erreicht Luxemburg

Der Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma hat Folgen für Europa und das Großherzogtum – wenn auch nur minimal. Das Naturphänomen auf dem Archipel vor der afrikanischen Küste erzeugt große Mengen an Schwefeldioxid, die in Richtung Europa strömen.

Das Europäische Beobachtungsprogramm Copernicus hat die Bewegung der Schwefeldioxidwolke über mehrere Tage hinweg verfolgt. Die Gase der Eruption haben am Freitag bereits Spanien und Frankreich erreicht. Nach den Vorhersagen und dem Radar von Copernicus wird Luxemburg voraussichtlich ab Samstagnachmittag oder -abend «betroffen» sein.

«Man kann sehen, dass das Modell am Samstagnachmittag und -abend eine höhere Konzentration von Schwefeldioxid über Luxemburg simuliert», bestätigt MeteoLux gegenüber L'essentiel, wobei sie die Bezeichnung «Schwefeldioxidwolke» vermeiden wollen. Denn für diese Gebiete werden die Konzentrationen zwar höher sein, aber «nicht signifikant», und sie dürften sich recht schnell auflösen, ohne unsere Gesundheit zu beeinträchtigen.

Der United States Geological Survey weist jedoch darauf hin, dass «diese Gase für Menschen, Tiere und die Landwirtschaft potenziell gefährlich sind» und je nach Konzentration Atemwegsbeschwerden und Hautreizungen hervorrufen kann. Deshalb wird den Menschen auf den Kanarischen Inseln empfohlen, Nase und Mund zu bedecken.

