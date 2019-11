2021 beginnt Google die Bauarbeiten

Am heutigen Donnerstag, um 18 Uhr findet in der Hal Frounert in Bissen eine Informationsveranstaltung zum Thema Google-Datacenter statt. Das Budget von mehr als einer Milliarde Euro für das Rechenzentrum des US-Giganten in Bissen wurde bereits bestätigt.

Das Google-Datacenter soll in zwei Phasen errichtet werden und dürfte insgesamt 300 Arbeitsplätze schaffen. Die geplante Investition für jede Phase beläuft sich auf rund 600 Millionen Euro.

Das Projekt hat bereits hohe Wellen geschlagen: Der Bissener Bürgermeister trat zurück, die CSV-Mehrheit löste sich auf und die Wut der Grünen war dem Projekt auch gewiss.

Gemeinde zählt auf staatliche Unterstützung

Grund für den Ärger ist der Bedarf an Strom und Wasser, den es zur Kühlung der Anlage braucht. Der Netzwerkbetreiber Creos teilte RTL mit, das Center benötige bis zu 12 Prozent des nationalen Stromverbrauchs. Eine Photovoltaikanlage wurde zwar erwähnt, würde das Problem jedoch nur in geringem Maße lösen. Es wurde ebenfalls vorgeschlagen, die Anlage mit Wasser aus der Alzette zu kühlen.

Die Gemeinde hat insgesamt 34 Hektar Land, die von Google für mehr als 40 Millionen Euro gekauft wurden, zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. «In den kommenden Tagen wird der allgemeine Bebauungsplan (PAP) eingereicht», sagte der neu gewählte Bürgermeister David Viaggi. Danach braucht Google noch die Genehmigung des Innenministers.

Laut Viaggi dürften die Bauarbeiten im Jahr 2021 beginnen. Google benötige zwei Jahre pro Bauphase, um das Rechenzentrum fertigzustellen. Die Gemeinde zähle ihrerseits auf staatliche Unterstützung, um dieses Areal für weitere Bauprojekte zu entwickeln.

