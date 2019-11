Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sport Zeit für Kampfkunst

Kampfsport ist mehr als nur Judo, Karate und Taekwondo. Am Samstag widmet sich der Kampfsportverband FLAM in Düdelingen den verschiedenen Disziplinen einen ganzen Abend. Amateure können unter anderem die philippinische Kampfsportart Lapunti oder die koreanische Hwa Rang Do – eine Mischung aus Ju-Jitsu und Karate – entdecken.

Festival Wissenschaften für die breite Öffentlichkeit

An diesem Wochenende findet im Luxemburger Natur Musée die 12. Auflage des Science Festivals statt. Auf dem Programm stehen insgesamt 54 Workshops, sieben interaktive Shows und zwei Ausstellungen rund um das Thema Wissenschaften.

Ausstellung Trends auf dem Kunstmarkt

Moderne Kunstliebhaber aufgepasst! Am kommenden Wochenende findet in der Halle Victor-Hugo in Luxemburg die neue Auflage der Luxembourg Art Week statt. Dort werden die zeitgenössischen Kunstwerke nicht nur zum Bewundern, sondern auch zum Kauf angeboten. Etwa 60 Kunstgalerien aus der ganzen Welt nehmen an dem Event teil.

Konzert Metal in der Rockhal

Am heutigen Freitag bringen Powerwolf die Wände der Rockhal zum Wackeln! Im Rahmen ihrer Sacrament of Sin Tour verspricht Powerwolf-Keyboarder Falk Maria Schlegel, mit einer neuen Szenografie die Bühne in Flammen zu setzen. Dabei bekommen die Fans zu einem großen Teil die Songs ihres letzten Albums zu hören.

«Kiss Of The Cobra King» von Powerwolf:

Ausstellung Internationale Edelsteinmesse in der Luxexpo The Box

Am Samstag verwandelt sich die Luxexpo The Box in eine wahre Schatzkiste. Von 10 bis 18 Uhr präsentiert die Luxembourg Mineral Expo mit etwa hundert Ausstellern die Vielfalt der Kristalle, Mineralien und Edelsteine.

Techno Hörens- und sehenswert

L’Audiophile feiert sein 30. Bestehen! Zu diesem Anlass werden am kommenden Wochenende im Novotel Kirchberg die neuesten Trends im Gebiet HiFi, High-End und Home Cinema vorgestellt.

High tech Videospiel erstellen

Von Freitag bis Sonntag findet im Technoport Belval das Belval Game Jam statt. Eine gute Gelegenheit für begeisterte Amateurzocker, an nur einem Wochenende ein Videospiel auf die Beine zu stellen.

Tanz Tangoabend in Bartringen

Tangofans aufgepasst! Am Freitagabend wird die Bartringer Festhalle in argentisnisches Flair gehüllt. Ab 19 Uhr gibt es viel Unterhaltung mit Musik und Tanz. Für die musikalische Stimmung sorgt das Orquesta típica Sans Souci aus Buenos Aires. Auch die Tänzer Nora Witanowsky und Juan Carlos Martinez aus Argentinien sind dabei.

Poesie Slam-Battle

Zur zehnten Auflage des Poetry Slams stehen lokale Slammer auf der Bühne – am Freitagabend im Wiltzer Brandbau, und am Samstagabend in den Rotondes.

Ausstellung Modellbahnausstellung in Walferdingen

Am Samstag und Sonntag findet im Centre culturel Prince Henri in Walferdingen die Modellbahn-Ausstellung Expo Trains Luxembourg statt. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Workshop Kreativität im Grund

Am Samstag findet im Stadtteil Grund ein Collagen- und Grafitti-Workshop für Kinder bis 15 Jahren statt. Angeleitet wird er von der Künstlerin Elizabeth Arzani. Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

(ol/L'essentiel)