Busspuren sollen bald die Richtungen wechseln

Während die Bauarbeiten zur Erweiterung der Straßenbahn laufen, arbeitet die Regierung an weiteren Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. So ist der Verkehr in Spitzenzeiten hauptsächlich an zwei Stellen in und um die Hauptstadt problematisch: Auf der N11 zwischen Luxemburg und Echternach, und an der Côte d'Eich, zwischen der Place Dargent und dem Boulevard Royal.

An beiden Stellen sollen Busspuren einer ganz neuen Art entstehen. Das bestätigte Transportminister François Bausch im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage. Ziel ist es, die Busse aus den Staus herauszuholen.

Morgens in eine Richtung, abends in die andere

Auf der N11 zwischen Gonderingen und Waldhof wird es in Zukunft möglich sein, Busspuren – abhängig von der jeweiligen Verkehrssituation – in die eine oder andere Fahrrichtung zu betreiben. Dabei werden die Busse morgens in Richtung Luxemburg dieselbe Spur nutzen wie die Busse abends in Richtung Junglinster. «Dies sollte die bisher beobachteten Verzögerungen von 6 bis 15 Minuten reduzieren», so der Minister.

Ein ähnliches Projekt ist auch in der Hauptstadt, auf der N7 an der Côte d'Eich geplant – und zwar unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen, die mit dem städtischem Umfeld verbunden sind, wie zum Beispiel dem Zugang für Anwohner, Fußgänger- und Radfahrersicherheit sowie Parkplätze. «Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits eingeleitet», sagt Bausch.

Auf die Frage, ob dieses Konzept auf andere Straßen übertragen werden soll, blieb der Minister jedoch zurückhaltend. «Es handelt sich um ein Pilotprojekt. Der erste Schritt besteht darin, abzuwarten und die Ergebnisse zu analysieren», sagte er.

(Thomas Holzer/L'essentiel)