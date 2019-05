«Luxemburg zögert noch beim Thema Sterbehilfe»

In den Jahren 2017 und 2018 blieb die Zahl von Fällen, in denen aktiven Sterbehilfe zum Einsatz gekommen ist, im Großherzogtum konstant. 19 Mal wurde in den vergangenen zwei Jahren von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. Dies geht aus dem Bericht des Kontrollausschusses zur Euthanasie hervor, der am Dienstagmorgen zum fünften Mal vorgestellt wurde und an Parlamentspräsident Fernand Etgen übergeben wurde.

«Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren stabil», sagte Carlo Bock, ein auf Krebsbehandlung spezialisierter medizinischer Onkologe und Präsident des Ausschusses. «2018 hatten wir nur acht Fälle, man kann aber nicht von einer sinkenden Nachfrage sprechen.»

Quebec als Vorbild

Der Bericht weist jedoch auf eine mögliche Zurückhaltung einiger Krankenhäuser bei der Ausführung von Sterbehilfe hin. «2018 sind nur zwei Fälle im Krankenhaus behandelt worden», so Carlo Bock. Viele Patienten würden möglicherweise ganz bewusst ihr Leben zu Hause beenden, dennoch «wird wohl immer noch angenommen, dass Krankenhäuser generell nicht so gerne Sterbehilfe leisten wollen».

Für den Arzt gilt moralisch gesehen das Fürsorgeprinzip: Er muss die Wünsche des Patienten respektieren. Für den Patienten gilt das Autonomie-Prinzip: Jeder Patient kann sein Lebensende wählen. Carlo Bock fordert, dass der Tod in Folge einer Euthanasie unmissverständlich als natürlicher Tod im Gesetz festgeschrieben werden sollte.

«In Luxemburg gibt es immer eine noch gewisse Zurückhaltung, wenn es um aktive Sterbehilfe geht», so Carlo Bock, der sich von dem derzeit in Quebec geltenden Recht und der Patientenfreiheit inspirieren lassen möchte.

(Frédéric Lambert / L’essentiel )