Keine Pause für die Brustkrebs-​​Behandlung

Trotz der Gesundheitskrise halten die Ärzteteams das Tempo bei der Brustkrebsbehandlung und -nachsorge aufrecht. Im Krankenhaus Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) jonglieren acht Onkologen und zwei Hämatologen mit den Sprechstunden vor Ort und Telekonsultationen. «Bei Nachuntersuchungen, die weniger mit der klinischen Untersuchung zu tun haben, hat die Telekonsultation Vorrang», erklärt Caroline Duhem, Onkologin und Leiterin der Krebsabteilung des CHL. Dies seien momentan etwa 20 Prozent der Sprechstunden.

Wann soll ein Screening durchgeführt werden?



Vom Gesundheitsministerium organisierte Mammographien werden bei gesunden 50- bis 69-Jährigen alle zwei Jahre durchgeführt. Bei Risikogruppen wird die Vorsorgeuntersuchung ab einem Alter von 35 bis 40 Jahren jedes Jahr durchgeführt.

Dies bedeutet zwar, dass der Warteraum weniger überfüllt ist, es habe aber immer noch seine Nachteile. «Es gibt keine Berührung, keine klinische Untersuchung, keinen emotionalen Aspekt», sagt die Onkologin. Neben der Telekonsultation verfügt das CHL auch über externe Sprechstundenräume. «Sie wurden vor der Gesundheitskrise eingerichtet, werden aber immer noch genutzt. Dadurch ist es möglich, Personal außerhalb des Krankenhauses zu haben», fügt Duhem hinzu.

Patienten «so normal wie möglich» zu versorgen

In der Gesundheitskrise haben sich die Aktivitäten in der Krebsabteilung des CHL um 15 Prozent reduziert. «Im März und April reagierten die Angehörigen der Gesundheitsberufe je nach Dringlichkeit der Situation instinktiv», sagt Caroline Duhem. Nicht dringende Konsultationen wurden daher zurückgestellt. Es gab sogar Versuche, bestimmte Eingriffe so weit als möglich zu verschieben. «Ohne die Patienten dabei zu gefährden», erklärt die Ärztin.

Nun versuchen die Teams, die Patienten «so normal wie möglich» zu versorgen. Aber die Verzögerungen häufen sich vor allem auf der Ebene der Vorsorgeuntersuchungen. «Wer vollkommen gesund ist und keine Vorgeschichte hat, muss drei bis vier Monate auf einen Mammographie-Termin warten», sagt Duhem. Menschen mit Symptomen oder Risiken hätten allerdings nach wie vor Priorität. Für sie sei eine Notfallsprechstunde oder ein Notfall-Screening möglich.

