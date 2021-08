Bei Anruf vom «Microsoft-​​Support» droht Betrug

Achtung Betrugsmasche! Wenn Sie jemand anruft und behauptet, vom Microsoft-Support zu sein, handelt es sich wahrscheinlich um einen Betrüger. Die Luxemburger Bankenvereinigung (ABBL) warnte am Montagmorgen vor einer «deutlichen Zunahme von Phishing-Angriffen in Luxemburg». Diese Betrugsversuche werden hauptsächlich per Telefon, aber auch per E-Mail durchgeführt. Ziel der Betrüger sei, an E-Banking-Zugangsdaten oder Kreditkartendaten des Opfers zu gelangen.

Die ABBL erklärt, wie der Betrug funktioniert. Sie erhalten einen Anruf von jemandem, der behauptet, ein Support-Mitarbeiter von Microsoft zu sein. Diese Person behauptet in der Regel, einen Virus auf Ihrem PC entdeckt zu haben, oder dass Sie eine anfällige Softwareversion verwenden. Unter dem Vorwand, Ihnen helfen zu wollen, bietet er dann «direkte Hilfe per Fernzugriff» an, beispielsweise per TeamViewer und übernimmt die Kontrolle über Ihren Computer.

Account wird kontrolliert

Nach ein paar Minuten behaupte der Hacker, das Problem sei gelöst, so die ABBL weiter. Er bittet Sie dann, fünf bis zehn Euro auf ein ausländisches Bankkonto zu überweisen. Sobald die Zahlung erfolgt ist, «wird der Bildschirm schwarz». Der Hacker sagt Ihnen, Sie sollen ein paar Minuten warten, dann sei alles normal. Aber Ihre E-Banking-Sitzung ist noch offen und der Betrüger hat immer noch Zugriff auf Ihren Computer. Er nutzt dies aus, um weiteres Geld von Ihrem Konto zu überweisen.

Eine weitere Betrugsvariante erfolgt per E-Mail. Diese ist als «dringend» gekennzeichnet und teilt Ihnen mit, dass Ihr Abonnement für Netflix, Amazon oder Ähnliches abgelehnt worden sei, und dass Sie Ihre Zahlungsdaten aktualisieren müssen. Wenn Sie nicht zahlen, werden die E-Mails fordernder und teilen Ihnen mit, dass Ihr Abonnement gekündigt werde, wenn Sie Ihre Kreditkartennummer nicht angeben. Geben Sie sie tatsächlich ein, friert laut ABBL der Bildschirm ein. In der Zwischenzeit stiehlt der Hacker Ihre Kreditkartendaten und versucht, weitere Zahlungen zu tätigen.

Unstimmigkeiten in E-Mails

Die ABBL bittet die Bürgerinnen und Bürger daher dringend, ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten, einschließlich des Browsers, des Antivirusprogramms und des Betriebssystems. Seien Sie auch vorsichtig bei E-Mails, die vorgeben, von der Bank zu kommen, und in denen nach sensiblen Daten wie Ihr Passwort erfragt wird. Ihre wirkliche Bank kommuniziert mit Ihnen nur sicher über Ihr Online-Bankkonto.

Oft sind in betrügerischen E-Mails Ungereimtheiten erkennbar, die Sie alarmieren sollten. Überprüfen Sie zum Beispiel die Adresse des Absenders. Außerdem sollten Zahlungsdaten nur im gesicherten Bereich der Website eines Unternehmens aktualisiert werden, mit einem https:// am Anfang der URL. Besondere Wachsamkeit gilt an Ihrem Smartphone oder Tablet, da hier Phishing-Versuche oftmals schwieriger zu erkennen sind.

(jw/L'essentiel)