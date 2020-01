Telefonrechnungen von fast 600.000 Euro am Hof

Der Waringo-Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, weist kritisch auf die Post- und Telekommunikationsdienste hin, welche die Monarchie kostenlos in Anspruch nehmen kann. Dies gilt seit 1855 für die Post und seit 1884 für das Telefon. Die Regelung ist damit seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten in Kraft.

Dieses Privileg wird «in Ermangelung eines formellen Beschlusses der zuständigen Organe in diesem Bereich»beibehalten, bedauert Jeannot Waringo. Die Gesetze vom 21. März 1997 und 15. Dezember 2000 sollten diesen Zustand eigentlich aufheben, aber in der Praxis hat sich nichts geändert. Konkret bedeutet das Rechnungen zwischen 10.000 und 15.000 Euro pro Jahr für die Post und zwischen 550.000 und 600.000 Euro pro Jahr für die Telekommunikation am Großherzoglichen Hof.

(L'essentiel)