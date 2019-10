Daniela hat den Brustkrebs besiegt

Als sie einen Knoten in ihrer Brust bemerkte, war Daniela 37 Jahre alt. «Es war ein Freitagabend im August 2013. Montagfrüh ging ich sofort zum Arzt», erzählt sie. Dann ging alles sehr schnell: erst Mammographie, dann Biopsie.

«Ein Onkologe rief mich an und sagte, ich solle schnell vorbeikommen. Sie hätten Krebszellen bei mir gefunden. Er fing sofort an, von Strahlentherapie zu reden, von Operation», erinnert sich die Luxemburgerin, die an der Mosel lebt. «Ich sehe noch genau, wie ich da saß, auf dem Stuhl in der Praxis. Unter meinen Füßen brach die ganze Welt zusammen.»

Doch nachdem der Schock über die Krebsdiagnose halbwegs überwunden war, entschied sich Daniela, die Krankheit zu besiegen. «Der Tumor in meiner Brust war aggressiv und innerhalb kürzester Zeit gewachsen», erzählt sie. Daniela hat sich Anfang September in Luxemburg operieren lassen, die Chemo- und Strahlentherapie hat sie in Deutschland durchführen lassen.

Leben verändert

Daniela arbeitet bei der Europäischen Investitionsbank (EIB). Monatelang fiel sie aus, um die vielen Behandlungen über sich ergehen zu lassen. «Ich war unglaublich erleichtert, als der Strahlentherapeut mir diese drei Worte sagte: «Sie sind geheilt!» Fast ein Jahr nach der Diagnose konnte Daniela wieder zur Arbeit gehen.

«Diese Krankheit hat mein Leben von Grund auf verändert. Ich habe aufgehört, ziellos umherzulaufen, ich nehme mir jetzt viel mehr Zeit für mich selbst. Ich hatte ein Leben vor dem Krebs, nun habe ich ein neues. Das Leben», sagt Daniela, «ist ein Geschenk.»

(mme/L'essentiel)