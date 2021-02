«Junge Leute können nicht in Strassen bleiben»

Nico Pundel wird diesen Freitag Bürgermeister von Strassen. Bisher war er in der Gemeinde als Ratsmitglied aktiv.

L'essentiel: Wie werden Sie Ihre Amtszeit als Bürgermeister beginnen?

Ich bin sehr motiviert und die Idee ist, in der gleichen Richtung für meine Heimatstadt weiterzuarbeiten, wie ich das bisher gemacht habe, jetzt nur zu 100 Prozent. Ich bin stolz darauf, jetzt Bürgermeister zu sein, aber große Umwälzungen müssen die Menschen nicht befürchten.

Sie kommen mitten in einer Krise ins Amt...

Ja, es ist eine Herausforderung. Es wurde beschlossen, dass das Budget 2021 vom neuen Team präsentiert wird. Wenn die Beträge beibehalten werden, werden wir in der Lage sein, die laufenden Projekte, einschließlich der neuen Schule und des neuen Maison Relais, aufrechtzuerhalten. Die Gemeinde hat Rücklagen, aus denen wir schöpfen können. Wir werden im Jahr 2021 keine neuen Rücklagen bilden können, aber es wird auch keine neuen Steuern oder Kredite geben. Wenn die Krise anhält, könnte die Situation im Jahr 2022 allerdings anders aussehen.

Bezahlbarer Wohnraum bleibt weiterhin ein großes Problem in Strassen.

Wir liegen bei über 10.000 Euro pro Quadratmeter. Es ist wirklich ein schwierig zu lösendes Problem. Wir haben in den letzten Jahren gekauft und gebaut, aber die Wartelisten werden immer länger. Wir bauen genug, aber dann müssen wir nachziehen mit Schulen, Gesundheitseinrichtungen,... Es ist traurig, dass junge Leute nicht mehr bleiben können, auch wenn sie sich in guten beruflichen Situationen befinden.

Hat sich in Strassen etwas geändert?

Wir begrüßen 65 Prozente Ausländer, oft Menschen, die in der Hauptstadt arbeiten. Vor zehn Jahren waren die meisten von ihnen frankophon, jetzt sprechen sie überwiegend Englisch. Ich höre, dass sie integriert werden müssen, aber oft gibt es wenig Nachfrage ihrerseits. Es besteht jedoch der Wunsch, eine Art Dorfzentrum zu schaffen, indem der Platz vor dem Rathaus (Place Grande-Duchesse Charlotte) umgestaltet wird.

Die Mobilitätsfrage ist in Strassen sicher auch ein Thema?

Seit Jahren diskutieren wir über ein Teilstück der Ortsumgehung Merl, die die Straße vom Verkehr entlasten würde. Wir möchten auch, dass die geplante Tram-Strecke mindestens bis zur Europäischen Schule verlängert wird, was in der Diskussion ist. Aber es hängt alles von den Ministerien ab. Außerdem fehlt eine gute Fahrradverbindung in die Hauptstadt.

(jg/L'essentiel)