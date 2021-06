Luxemburg-​​Stadt zählt Fußgänger über Handys

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Luxemburg Platz für ihre Bars und Restaurants im Außenbereich geschaffen und einige Parkplätze entfernt. Ein neues Zählsystem zeigt nun, dass die Straßen, in denen die Maßnahme umgesetzt wurde, profitiert haben. «Wir haben die Fußgänger beispielsweise in der Rue Notre-Dame mithilfe eines neuen Systems gezählt. Die Terrassen haben dort für deutlich mehr Passanten gesorgt», sagt Stadtschöffe Serge Wilmes.

Neuerdings werden die Fußgänger in der Hauptstadt über ihre Smartphones von den Wifi-Verteilern gezählt. Sobald ein Smartphone in den Bereich einer der Antennen gelangt, sendet es ein Signal über seine Anwesenheit. «Die Informationen werden völlig anonym verarbeitet», sagt Wilmes. Sie würden 24 Stunden lang aufbewahrt, um in die Statistik integriert zu werden, und dann vernichtet. Das Projekt stehe im Einklang mit der Gesetzgebung zum Datenschutz.

Die Besucherzahlen in der Oberstadt brachen mit dem ersten Lockdown ein.

«Das System erlaubt uns, unsere Aktionen besser auf die Unterstützung des Handels in der Stadt auszurichten», erklärt Wilmes. Abgesehen von den Ergebnissen in der Rue Notre-Dame hat die Testphase bereits einige konkrete Zahlen geliefert. Zum Beispiel sank die Zahl der Fußgänger in der Oberstadt während des ersten Lockdowns um 80 Prozent, bevor sie mit der Wiedereröffnung allmählich wieder anstieg. Nach einem Spitzenwert von 140.000 Menschen zu Beginn des März 2020 sah die Oberstadt am 30. März weniger als 20.000 Passanten.

«Das war wirklich ein starker Abfall. Bei der zweiten Welle betrug der Rückgang nur noch 20 Prozent», sagt der CSV-Politiker und ergänzt: «Die Zählung hat auch ergeben, dass am Black Friday weniger Menschen in der Stadt waren als an einem Tag ohne Maßnahmen» Dies erlaube es der Stadt, nicht nach Eindrücken zu regieren, sondern nach Zahlen, «nach etwas Greifbarem», wie Wilmes sagt. Die Lebensqualität der Bürger und Besucher könne dadurch erhöht werden.

Während der zweiten Corona-Welle waren die Maßnahmen weniger streng.

An den Samstagen herrscht der höchste Betrieb.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)