Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Kunst Escher Nacht der Kulturen

Am Samstag findet in Esch/Alzette die 8. Auflage der «Nuit de la Culture» (Nacht der Kulturen) statt. Zahlreiche künstlerische Darbietungen zum Thema «Wasser» werden in der Minettmetropole angeboten.

Fest Das Naturmuseum entdecken

Am kommenden Sonntag haben Naturliebhaber die Gelegenheit, einen Blick hinter den Kulissen des Museums für Naturgeschichte zu werfen. Ab 12 Uhr stehen den Besuchern die Labors und die Sammlungsräume des Museums offen. Kinder können in der Abtei Neumünster an etwa zwanzig Workshops zum Thema Natur teilnehmen. Für das leibliche Wohl der Besucher wird mit Bio- und Regionalprodukten gesorgt.

Freizeit Biker-Familie geht auf Sonntagstour

Am kommenden Sonntag starten Motorradfahrer, Quad- und Trikefahrer zur 10. Ausgabe der «Stärentour». Der Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem ACL-Parkplatz in Bertringen. Um 10 Uhr fällt der Startschuß. In Echternach ist eine Mittagspause vorgesehen. Die Tour endet in Niederkerschen. Die Teilnahme kostet 15 Euro, inklusive Kaffee und Croissants.

Kirmes Leidelenger Kirmes 2.0

Vom 13. bis zum 15. September wird das Leudelinger Dorfkern zu einem knalligen Gesamtkunstwerk gewandelt. Zahlreiche Häuser wurden von insgesamt 30 Künstlern zu Leinwänden umfunktioniert. Für die musikalische Stimmung gibt es verschiedene DJ-Sets und Live-Konzerte.

Freizeit Freizeitaktivitäten für die ganzen Familie in Marienthal

Am Sonntag organisiert das Jugendwerk von Marienthal ein Tag der offenen Türen. Auf dem Programm stehen unter anderem: Mountainbike-Tour, Escape Room, Seilpark, Wandern und sogar ein Foto-Workshop.

Veranstlatung Jugendhäuser im Wettstreit

Am Samstag veranstalten die Jugendlichen von insgesamt sechs Jugendhäusern einen Wettkampf. Dabei treten Teams von Jugendlichen und Betreuern von verschiedenen Jugendhäusern gegeneinander an. Es geht darum festzustellen, wer auf der 50-Meter langen und acht Meter hohen aufblasbaren Bahn am schnellsten läuft. Jeder ist willkommen und eingeladen mitzumachen.

Show Straßenkünstler in Ettelbrück

Am Samstag, ab 14 Uhr, findet das «Ettelbrooklyn Street Fest» statt. Akrobaten, Jongleure, Clowns und Musiker wandeln die Straßen der Stadt in ein Open-Air Theater. Ebenfalls auf dem Programm: Graffiti-, Skateboard- und Serigrafie-Workshops.

Behindertensport Rollstuhltennis

Am kommenden Samstag, von 12.30 bis 17.30 Uhr finden im Luxemburger Club des Arquebusiers, ein Rollstuhltennisturnier statt. Verschiedene prominente Tennisspieler nehmen ebenfalls an dem Event teil. Die Erlöse gehen an Handicap International.

Stoffmesse Stoffspektakel in der Luxexpo The Box

Am Samstag, von 10 bis 17 Uhr findet in der Luxexpo The Box das große «Stoffen Spektakel» statt. Stoffe für alle Zwecke, Schnittmuster, Nähmaschinen. Dort gibt es alles was das Herz der begeisterten Näherinnen und Näher höherschlagen lässt.

(L'essentiel)