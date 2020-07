Covid-​​19 in Petinger Abwasser nachgewiesen

Die neusten Erkenntnisse Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) sind im Einklang mit der Zunahme an Coronafällen. Am Dienstag bestätigte das Institut, dass das Virus sich auch in Abwässern Luxemburgs weiter verbreitet.

Wie uns Jean-Paul Lickes, Direktor der Wasserwirtschaftsverwaltung, bereits erklärte, handelt es sich hierbei nicht um das Virus selbst, sondern um DNA-Fragmente, die im Abwasser gefunden werden. Das Virus ist somit zwar nicht im Leitungswasser enthalten, allerdings deuten die Ergebnisse des LIST auf eine mögliche zweite Welle hin.

Bettemburg und Petingen am meisten betroffen

«Am Dienstag, den 14. Juli zeigten die jüngsten Ergebnisse der CORONASTEP+ Studie des LIST, dass SARS-CoV-2 an fast allen untersuchten Standorten vorhanden ist: von Bettemburg bis Schifflingen über Beggen. Nur die Proben vom Standort Ulflingen sind negativ», unterstreicht das Institut in einer Pressemitteilung, in der das Wiederaufleben von Covid-19 seit Donnerstag, dem 25. Juni, beobachtet wird.

Während im Norden des Großherzogtums und in der Kläranlage von Hesperingen «eine geringere Konzentration» festgestellt wurde, weist der neue Bericht darauf hin, dass die Kläranlagen in Bettemburg und Petingen am stärksten von «charakteristischen Segmenten der genetischen Identitätskarte dieses Coronavirus» betroffen sind. An diesen beiden Orten hat sich die Konzentration seit Juni fast verdreifacht.

(fl/L'essentiel )