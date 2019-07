Neun Personen im Fall «Bommeleeër» angeklagt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der «Bommeleeër»-Fall erlebte am Mittwoch durch eine offizielle Mitteilung der Staatsanwaltschaft eine neue Wendung. Der Untersuchungsrichter erhob im Zeitraum vom 17. Mai bis zum 12. Juli Anklage gegen neun der zehn vernommenen Personen. Lediglich Bernard Gieben wurde nicht belastet.

Fünf ehemalige Führungskräfte der Gendarmerie werden als Miturheber oder Komplizen in die Anschläge verwickelt, die dem Angriff auf den Palais de Justice in Luxemburg am 19. Oktober 1985 folgten. Das sind die Anschläge vom 9. November 1985, 10. November 1985, 30. November 1985, 2. Dezember 1985, 16. Februar 1986 und 25. März 1986, wie die Staatsanwaltschaft erklärt.

Ermittlungen dauern an

Ihnen werden versuchter Mord, vorsätzliche Körperverletzung, Brandstiftung, Eingriff in das Stromnetz, Verstöße gegen das Waffengesetz sowie Falschaussage und Behinderung der Justiz vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft führt an, dass diese Straftaten nur durch den Schutz, Rat und die Aufsicht der fünf Personen möglich war. Drei Gendarmen, die in dem «Bommeleeër»-Fall ermittelten, wurden wegen Falschaussage angeklagt.

Außerdem wird ein weiterer ehemaliger Gendarm, der Teil der mobilen Brigade war, wegen Falschaussage vor Gericht angeklagt. Er behauptete auf einem Beweisfoto abgebildet zu sein, auf dem tatsächlich aber ein anderer Angeklagter zu sehen war

Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Ermittlungen nicht abgeschlossen seien, da weiterhin Untersuchungen stattfinden. Nach Abschluss der Ermittlungen geht der Fall zurück zur Staatsanwaltschaft. Diese wird dann vor einer Ratskammer einen Prozess beantragen. Wie die genaue Anklage schließlich aussieht, liegt dann in den Händen der Richter der Ratskammer.

(L'essentiel)