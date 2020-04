Bürgermeister fordern sofortige Grenzöffnung

Deutschland hat in der Corona-Krise mit der Schließung der Grenzen reagiert. Dreizehn gewählte Vertreter aus luxemburgischen (Sechs) und deutschen (Sieben) Gemeinden, die an die beiden Länder angrenzen, verurteilen die Schließung der Grenze von Deutscher Seite in der Corona-Krise. Gemeinsam haben sie am Dienstag einen offenen Brief an die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und ihren saarländischen Amtskollegen, Tobias Hans, geschrieben.

Die Unterzeichner fordern die Aufhebung der Grenzkontrollen, die von vielen Bürgern als «belastend und symbolisch fehl am Platz empfunden» werden, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie zeigen sich enttäuscht vom deutschen «Umgang mit dem europäischen Gedanken».

Europäisches Projekt in Gefahr?

Die Idee der Europäischen Union werde hier missachtet. Die anhaltende Schließung der Grenzen «wird das europäische Projekt gefährden». Die Europäische Gemeinschaft sei gegründet worden um «in Krisensituationen gemeinsam effizientere Lösungen finden zu können» Eine solche Krise ist ihrer Meinung nach die Corona-Pandemie und dennoch beobachte man mit Sorge, dass einige Mitgliedsstaaten «in alte Verhaltensmuster zurückfallen anstatt gemeinsam» eine Lösung zu suchen.

Die Maßnahmen zur Eindämmung im Großherzogtum seien wesentlich «schärfer», als in Deutschland. Daher kommen die Bürgermeister zu dem Schluss, dass von Luxemburg «nicht mehr und nicht weniger Gefahr aus, als von Deutschland» ausgehe und fordern deshalb «Vertrauen» zwischen den Nachbarn. Schließlich fordern die Unterzeichner die Regierungschefs auch auf, die Fährverbindung zwischen Wasserbillig und Oberbillig wieder aufzunehmen.

Die luxemburgischen Unterzeichner sind die Bürgermeister der Gemeinden Wasserbillig, Grevenmacher, Wormeldingen, Stadtbredimus, Remich und Schengen. Auf Deutscher Seite haben die Bürgermeister der Gemeinden Wasserliesch, Oberbillig, Temmels, Wellen, Nittel, Wincheringen und Palzem unterzeichnet.

(mm/L'essentiel)