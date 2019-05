«Tiers Payant» könnte doch Lösung sein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Großherzogtum haben nicht alle Menschen Anteil am Sozialversicherungssystem, alleine 2018 wurden 2000 Konsultationen von Médecins du Monde durchgeführt. Im Abgeordnetenhaus wurde Romain Schneider, Minister für soziale Sicherheit, von Yves Cruchten (LSAP) auf den Zugang zu Gesundheitsversorgung angesprochen. Schneider bestätigte, dass die Zugehörigkeit zum Nationalen Gesundheitsfonds über Beiträge weiterhin das von der Regierung bevorzugte Modell sein wird.

Allerdings erinnerte der LSAP-Politiker daran, dass es verschiedene Möglichkeiten für den Beitritt zur Sozialversicherung gibt: «Niemand sollte außerhalb des Gesundheitssystems stehen. Deshalb sind alle in Luxemburg lebenden Kinder eingebunden – unabhängig von der Situation der Eltern», betont er. Zudem gebe es auch die Möglichkeit einer optionalen Mitgliedschaft für 116 Euro pro Monat und weitere Mitversicherungsoptionen. «Diese Alternativen sind den Bürgern nicht immer bekannt, und es ist die Aufgabe des Staates, sie durch Organisationen, Verbände und die verschiedenen Verwaltungen sowie durch eine stärkere Unterstützung von Menschen in Schwierigkeiten bekannt zu machen», so Schneider.

Einer der bevorzugten Ansätze zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung ist eine Verallgemeinerung der Drittzahlerregelung (Tiers payant). «Eine Arbeitsgruppe untersucht das Thema, insbesondere im Hinblick auf seine mittelfristige technische Umsetzung.» Die mit einer Einführung der Drittzahlerregelung verbundenen Kosten sollen auch in den Staatshaushalt 2020 einbezogen werden. Die verbindliche Mitgliedschaftsregel wird beibehalten. Der Minister befürchtet einen Medizintourismus, sollte es anders sein.

(Patrick Théry/L'essentiel)