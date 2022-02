Familie Kemp liegt die Feuerwehr im Blut

Er ist erst sieben Jahre alt, weiß aber bereits ganz genau, was er später werden möchte. Der kleine Jaimy ist nämlich auf der Feuerwache in Grevenmacher-Mertert in seinem Element. «Ich möchte gern mit den Erwachsenen bei den Rettungsaktionen dabei sein», sagt er. Dieses klare Bild vom späteren Beruf hat er seinen Eltern zu verdanken. Sein Vater Jeannot ist nämlich seit 30 Jahren bei der Feuerwehr und seine Mutter Svenja seit 2003.

Kennengelernt hat sich das Paar übrigens auch bei der Feuerwehr. «Als wir noch frisch verliebt waren, waren wir öfters gemeinsam im Einsatz», erinnert sich Jeannot. Als Berufsfeuerwehrmann leitet der 44-Jährige eine Wachabteilung mit etwa 150 Feuerwehrleuten. Ein Großteil davon sind freiwillige Feuerwehrmänner und -frauen, die 90 Prozent der Feuerwehrleute des Landes stellen. Die Ausbildung besteht aus mehreren Modulen – das CGDIS sucht ständig nach Freiwilligen ab dem Alter von 16 Jahren.

Währenddessen kümmert sich seine Ehefrau Svenja um den Nachwuchs in der Feuerwehr-Familie. Zweimal im Monat betreuet sie eine Gruppe von Kindern. Ab dem Alter von sechs Jahren haben diese die Gelegenheit auf spielerische Art und Weise den Beruf des Feuerwehrmanns zu lernen. «Wir versuchen bei den Kindern die Begeisterung für den Beruf zu wecken», erklärt Svenja. Motiviert würden sie vor allem dadurch, Menschen zu helfen, die sich in einer Notsituation befinden. Im vergangenen Jahr lag die Anzahl der Feuerwehreinsätze bei rund 2000.

(yb/L'essentiel)