Abschnittsradar auf N11 startet in Testphase

Ein neuer Blitzer wird in den kommenden Wochen im Großherzogtum in Betrieb gehen. Zunächst gehen die Abschnittsradare auf der N11 zwischen Waldhaff und Gonderingen in eine Testphase, so das Ministerium für Mobilität. Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt.

Für die Autofahrer besteht daher vorerst kein Risiko: Blitzt es, bekommen sie dennoch kein Ticket nach Hause geschickt. Die Testphase auf dem Abschnitt, wo 90 Stundenkilometer erlaubt sind, wird zwischen drei und vier Wochen dauern. Die neue Technik wird dann Anfang 2020 offiziell aktiviert und von da an die Durchnittsgeschwindigkeit der Autofahrer in dem Abschnitt messen. Ziel ist es, das erneute Beschleunigen der Fahrer nach einem Blitzer zu verhindern.

Der Standort wurde nicht zufällig gewählt. Seit 2011 wurden auf der N11 insgesamt 19 Unfälle gemeldet, die drei Todesfälle, vier schwere Verletzungen und 33 leichte Verletzungen zur Folge hatten.

(am/L'essentiel)