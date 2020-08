Jetzt schlägt die Hitzewelle richtig zu

Die Menschen im Großherzogtum werden an diesem Wochenende ordentlich ins Schwitzen kommen. MeteoLux hat seine gestrige Wettervorhersage noch einmal überarbeitet und den gelben Hitze-Alarm herausgegeben: Es soll nämlich noch heißer werden als ursprünglich erwartet.

Der Donnerstag wird sehr trocken und sonnig bei einer Höchsttemperatur von 32 Grad. Gegen Ende der Woche soll das Thermometer sogar noch höhere Temperaturen erreichen.

Für Freitag rechnen die Wetterfrösche vom Findel mit 32 bis 34 Grad, am Samstag mit 34 bis 36 Grad. Die Rekordtemperatur der Woche wird allerdings erst am Sonntag erreicht: Glühende 37 Grad wurden vorhergesagt. Um unseren Schlaf wird uns die aktuelle Hitzewelle aber glücklicherweise nicht bringen, nachts sind 15 bis maximal 22 Grad gemeldet. Dennoch sollte nicht vergessen werden, in den kommenden Tag genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

(L'essentiel)