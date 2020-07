Polizei lässt Dealer am Bahnhof hochgehen

Am Donnerstagabend wurde in der hauptstädtischen Avenue de la Gare ein Drogenhändler verhaftet, als er versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einer schnellen Durchsuchung fanden Beamte 45 Gramm Kokain.

Zusätzlich zu den Drogen beschlagnahmten sie ein Mobiltelefon und eine große Menge an Bargeld. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Dealers an. Am Freitagmorgen musste er beim Untersuchungsrichter erscheinen.

Dieselbe Polizeistreife kontrollierte im Laufe des Abends noch weitere Personen und konnte zwei Männer festnehmen. Einer war im Besitz einer kleinen Menge Marihuana und wird strafrechtlich verfolgt.

(pp/L'essentiel)