Maßnahmen offiziell bis 14. März verlängert

Seit Freitagnachmittag ist es offiziell: Die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen werden bis zum 14. März verlängert. Das hat die Mehrheit der Abgeordneten am Freitag in der Chamber entschieden. Ob sie nach dem 14. März außer Kraft treten, wird auch diesmal abhängig davon sein, wie sich die Situation in den folgenden Wochen weiterentwickelt.

Wenig überraschend stimmten die Regierungsparteien (DP-LSAP-Déi Gréng) mit 31 Stimmen für die Verlängerung. Dis Opposition sprach sich gegen den neuen Gesetzentwurf aus (29 Stimmen). Neben den bereits bekannten Regeln enthält das neue Gesetz einige neue Maßnahmen. Unter anderem müssen Sportler 72 Stunden bevor sie an einer Aktivität teilnehmen einen negativen Test vorweisen können. Auch die neue Maskenpflicht in der Schule und wie mit den Daten des Contact Tracings und der Geimpften umgegangen wird, wird in diesem Text festgehalten.

(th/L'essentiel)