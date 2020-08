Kein Luxemburger muss mehr heimgeholt werden

Die Gesundheitskrise hat zu schwierigen Situationen für einige Luxemburger oder Einwohner des Landes geführt. Denn durch die Einstufung des Großherzogtums als Risikogebiet und die damit verbundenen Reisebeschränkungen sind einige Luxemburger in einem weit entfernten Land gestrandet. Ohne die Möglichkeit, in ihr Heimatland zurückzukehren, da es keine Flüge gab. Doch diese Situation ist vorbei, erklärt Außenminister Jean Asselborn (LSAP).

«Das Ministerium hat in den letzten Wochen keine Bitten um Hilfe bei der Rückkehr nach Luxemburg erhalten», erklärte er in seiner Antwort auf die parlamentarische Anfrage von Fernand Kartheiser (ADR). Demnach «sind die meisten Menschen, die aufgrund der Covid-19-Krise in Schwierigkeiten geraten sind, inzwischen sicher nach Hause zurückgekehrt». Er erklärt auch, dass nicht alle Betroffenen ihre Situation den Behörden gemeldet haben.

Jean Asselborn weist jedoch darauf hin, dass das Außenministerium weiterhin in Alarmbereitschaft sei. Sie würden Rückführungslösungen, wenn nötig, auch «in Zusammenarbeit mit einer ausländischen Botschaft» organisieren. Derzeit sind keine Sonderflüge geplant, da «der Flugverkehr in vielen Ländern im Begriff ist, sich zu normalisieren».

(jg/L'essentiel)