Kinder werden ab Donnerstag geimpft

Eltern, die ihre Kinder gegen Corona impfen lassen wollen, können dies ab Donnerstag, dem 23. Dezember, tun. Drei Impfzentren sind für die Kinderimpfungen vorgesehen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilt. Das Impfzentrum Victor Hugo, das Zentrum in Esch-Belval und Ettelbrück bieten die von der EMA zugelassene Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an. Auch einige Kinderärzte führen Kinder-Impfungen durch.

Impfungen in dieser Altersklasse sind nicht in den «Pop Up»-Impfstationen möglich. Zum Einsatz kommt dabei der Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer in einer für jüngere Kinder angepassten Dosierung von 10 µg. Kinder über zwölf Jahre erhalten eine höhere Dosierung.

Zur Impfung müssen die Kinder von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

(L'essentiel)