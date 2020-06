Luxemburg will «die Sonne reinlassen»

«Die Botschaft lautet: Wir lassen die Sonne rein», sagte Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng), der am Mittwochmorgen die Solarenergiepolitik der Regierung vorstellte. Sie soll im Großherzogtum einen größeren Stellenwert einnehmen. So wurde im Jahr 2019 zusätzliche Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt 150 Megawatt (MW) installiert, was einer Steigerung von 19 MW gegenüber 2018 entspricht. In den Jahren zuvor lag die jährliche Steigerung lediglich zwischen drei und sechs MW. In Luxemburg produziert die Photovoltaik den Strom für 100.000 Menschen. Damit liegt das Land auf Platz 7 in einer europäischen Rangliste, die weitgehend von Deutschland dominiert wird.

Und die Produktion von Solar-Strom wird weiter zunehmen. Die Regierung motiviert Unternehmen dazu, entsprechende Anlagen zur Einspeisung von Strom in das nationale Netz zu installieren. Im April wurden 20 Angebote ausgewählt, die bis 2021 etwas mehr als 30 MW erzeugen werden. Die Unternehmen Kronospan, Luxlait und De Verband werden ihre Produktion, die dem durchschnittlichen Verbrauch von 8800 Haushalten entspricht, zu einem staatlich garantierten Preis von 112,18 EUR pro MW/Stunde verkaufen.

« Bessere Renditen als Sparbücher »

«Im April letzten Jahres haben wir die Garantiepreise korrigiert», sagt der Minister. Jetzt wollen wir noch mehr große Installationen auf den Dächern von landwirtschaftlichen Gebäuden, kleinen und mittleren Unternehmen und zahlreichen Bürogebäuden anregen. Hierfür wird eine Preisgarantie über 15 Jahre gewährt, auf den die Produzenten direkt, ohne Umweg über eine Genossenschaft, Anspruch haben. Dies ist der sicherste Weg für Investoren, um zu investieren.

Claude Turmes sieht Solarinvestitionen auch als einen guten Impuls für das Handwerk am Ende der Krise. Was aber, wenn ich als einfacher Bewohner Sonnenkollektoren auf dem Dach meines Hauses anbringen möchte? Die Bürger haben auch Anspruch auf einen garantierten Preis für den Strom, den sie ins Netz einspeisen. Aber ist es profitabel? Das Solarkataster, das am Mittwochmorgen eingeführt wurde, soll den Anwohnern helfen, das Potenzial ihres Hauses zur Erzeugung von Solarenergie abschätzen zu können. Die Liste ist auf geoportail.lu verfügbar.

«Wir arbeiten mit MyEnergy zusammen, um die wesentlichen Informationen zu erhalten, wie beispielsweise die Größe der Panels, ihren ungefähren Preis und die staatlichen Subventionen für Direktinvestitionen oder über den Garantiepreis», so Turmes. Der Wirkungsgrad der Sonnenkollektoren muss ebenfalls angegeben werden. «Ich fordere jeden auf, mir ein Sparbuch in einer Bank zu zeigen, das eine bessere Rendite als das Solarsparbuch hat. Wir handeln für das Klima, wir schaffen Arbeitsplätze und wir schaffen Möglichkeiten für bessere Erträge als Sparbücher».

