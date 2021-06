Nebenwirkungen bleiben seltenes Phänomen

Seit dem Beginn der Corona-Impfung am 28. Dezember sind in Luxemburg 1444 Fälle von Nebenwirkungen registriert worden, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten neuen Bericht des Gesundheitsministeriums. Zwei Drittel der Nebenwirkungen wurden dabei bei Frauen beobachtet, sie waren in 1042 Fällen betroffen.

Angesichts der 423.148 verabreichten Impfdosen sind damit bei 0,34 Prozent der Impfungen unerwünschte Nebenwirkungen registriert worden. Die überwiegende Mehrheit der Nebenwirkungen war nicht schwerwiegend (1204 Fälle / 83 Prozent). Laut dem Bericht waren diese Symptome vorübergehend und ohne Folgen.

89 Fälle seit Mai

Zwischen dem 14. Mai und dem 11. Juni wurden 89 Fälle von Nebenwirkungen gemeldet. Darunter waren 59 Fälle, die als «ernst» kategorisiert worden sind, 240 dieser Kategorie gab es bisher seit Dezember. In 16 Fällen mussten die betroffenen Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden, insgesamt wurden bislang 50 Personen seit Beginn der Kampagne im Krankenhaus behandelt. Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni wurden zwei Todesfälle registriert, die mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung stehen könnten. Insgesamt werden derzeit sieben mögliche Todesfälle in diesem Zusammenhang behördlich untersucht. Drei Fälle von lebensbedrohlichen Nebenwirkungen wurden aus Luxemburg den zuständigen EU-Behörden gemeldet.

Je nach Schweregrad der Nebenwirkungen müssen diese unterschiedlich schnell an die EU gemeldet werden. Daher kann es vorkommen, das die Zahl der leichteren Nebenwirkungen höher liegt, als die derzeit gemeldeten. Bei den zuletzt gemeldeten Todesfällen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 92 und 70 Jahren. Diese hätten beide unter schwerwiegenden Vorerkrankungen gelitten, sodass mehrere alternative Todesursachen in Betracht kämen, heißt es in dem Bericht der Abteilung für Pharmazie und Arzneimittel des Gesundheitsamtes weiter. Eine der Betroffenen erhielt demnach den Impfstoff von Biontech/Pfizer und die andere das Präparat von Astrazeneca.

«Die aktuellen Daten lassen nicht den Schluss zu, dass sie mit der Impfung in Zusammenhang stehen, zumal die Symptome mehr als einen Monat nach der Impfung begannen», heißt es in dem Bericht. Im Einzelnen wurden für den Impfstoff von Pfizer seit Beginn der Impfung 1236 Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen erstellt, das sind etwa vier pro 1000 Injektionen. 157 wurden für Astrazeneca gemeldet, also etwa zwei pro 1000 Injektionen, 45 für Moderna, das heißt etwa eine pro 1000 Injektionen und schließlich sechs für das Produkt von Johnson & Johnson, was etwa 0,4 pro 1000 Injektionen entspricht. 135 schwerwiegende Fälle wurden mit Pfizer, dem am häufigsten verwendeten Wirkstoff und 83 mit Astrazeneca verzeichnet.

(nm/L'essentiel)