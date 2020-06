Bahnhofs-​​Treppe wird farbenfrohes Kunstwerk

So bringt man ein wenig Farbe ins städtische Grau: Jugendliche aus dem Stadtteil Bonneweg haben zusammen mit dem Verein Inter-Actions und dem Graffiti-Künstler Yves-Laurent Grosbusch das Pfingstwochenende genutzt, um die Treppe zum Bahnsteig 3 an der Stater Gare in ein buntes Kunstwerk zu verwandeln.

Dieses Wochenende soll der neue Anstrich im Beisein der städtischen Behörden fertiggestellt werden. Ab Samstag, 11 Uhr, wird wieder zur Farbe gegriffen. Yves-Laurent Grosbusch hatte sich bereits mit seinem Werk «Para-Chute» im Bahnhof einen Namen gemacht.

(nc/L'essentiel)