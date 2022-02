Nachtbusse starten wieder in der Hauptstadt

Die Nachtbusse in der Hauptstadt, die Feiernde, die an Wochenendabenden ein oder zwei Gläser zu viel getrunken hatten, sicher nach Hause bringen sollten, waren Anfang Januar aufgrund der neuen Gesundheitsmaßnahmen eingestellt worden. Da Bars, Restaurants und Clubs nun wieder länger geöffnet haben dürfen, nehmen die Nachtbusse am heutigen Freitagabend wieder den Dienst auf.

Zur Erinnerung: Sieben Linien verkehren in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Die CN1, die zwischen der Oberstadt, Hollerich, dem Bahnhof, Clausen, Neudorf und Cents verkehrt und auch die Parkhäuser Glacis und Bouillon bedient, fährt zwischen 21.30 und 3.30 Uhr alle 15 Minuten. Die anderen sechs Linien fahren von 00.30 Uhr bis 3.30 Uhr alle 30 Minuten.

