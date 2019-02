Wie leistungsstark sind Chargy-​​Stationen?

Das Thema Elektro-Mobilität wird im Großherzogtum weiter vorangetrieben. Derzeit gibt es 210 Ladestationen über das Land verteilt. 2850 Menschen sind bei der Plattform «Chargy» gemeldet, an deren Stationen man mit der «mKaart» des Verkéiersverbond zahlen kann. Aber sind die Ladestationen auch zuverlässig und leistungsstark genug?

Alain Scholtus, Taxifahrer in Luxemburg ist mit den Ladestationen nicht ganz zufrieden. «Ich habe mein Auto bereits an einem Kiosk festgefahren, weil es kaputt gegangen ist», erklärt er. Der Betreiber Creos SA bestätigte auf Nachfrage, dass sie über den Fehler, den ein Kabel ausgelöst hat, an der Ladestation informiert seien. «Im Moment sind wir nur an einer Station auf ein Problem gestoßen. Bei einem Einsatz von 248 Stationen entspricht dies 0,4 Prozent», heißt es seitens von Creos weiter.

Doch Alain Scholtus ist sich sicher, dass solch ein Problem bei mindestens zwei Stationen in der Hauptstadt aufgetreten sei. Auch mit der Ladezeit ist der Taxifahrer nicht wirklich zufrieden: «Man muss seinen Wagen vier bis fünf Stunden laden, um 270 Kilometer fahren zu können.» Creos sehe darin aber weniger ein Problem: «Mit 27 Stationen auf dem P+R Süd sehen wir hier keine Unannehmlichkeiten für unsere Kunden.»

(Patrick Théry/L'essentiel)