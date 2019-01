Vorsicht! Metallsplitter in Kartoffelprodukt

In einem McCain-Produkt, das in der Warenhauskette Auchan verkauft wurde, sind Metallpartikel gefunden worden. Das teilt das Gesundheitsministerium am Montag mit. Es handelt sich um das Tiefkühlprodukt «La Noisette», das in Tüten zu einem Kilo verkauft wird.

Die von der Verunreinigung betroffene Charge hat die Nummer «LZ 25102018» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Oktober 2020. Das Produkt wurde in den betroffenen Geschäften in Luxemburg aus den Regalen genommen, ein Teil der Bestände sei jedoch bereits verkauft worden. Das Ministerium betont, dass das Produkt nicht verzehrt werden sollte.

(nc/L'essentiel)