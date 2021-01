Mörder von Ana Lopes bekommt lebenslänglich

Das Urteil im Prozess von Ana Lopes ist gefallen. Der wegen Mordes angeklagte Marco B. ist am Dienstag in erster Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht folgte damit den Ende November ausgesprochenen Anträgen der Staatsanwaltschaft. Der Täter wurde außerdem dazu verurteilt, den Eltern des Opfers 50.000 Euro, der Schwester 25.000 Euro und dem Kind 100.000 Euro Schadensersatz zu zahlen. Das Kind war zum Tatzeitpunkt 22 Monate alt gewesen.

Ana Lopes, die in Bonneweg lebte, war in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2017 entführt worden. Sie wurde später tot auf dem Rücksitz ihres Autos in Roussy-le-Village, einer französischen Gemeinde unweit der Grenze, gefunden. Der Mörder setzte dann das Auto in Brand, was die Arbeit der Ermittler erschwerte.

«Wir haben dieses Urteil erhofft und erwartet», sagte Marisa Roberto, eine Anwältin der Familie des Opfers. Sie glaubt, dass die Familie des Opfers nun mit dem Fall abschließen und trauern kann. Gennaro Pietropaolo, der Anwalt von Marco B., erklärte, dass sein Mandant «noch immer seine Unschuld beteuert» und dass viele Fragen in dem Fall noch immer nicht geklärt seien. Er geht deshalb von einer Berufung aus.

