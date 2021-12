Omikron ist in Luxemburg angekommen

Das Großherzogtum hat einen ersten bestätigten Omikron-Fall seit Bekanntwerden der Corona-Mutation. Das teilt Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Montag bei einer Pressekonferenz mit. Bei der Pressekonferenz, die die Ministerin mit Santé-Direktor Jean-Claude Schmit und einer Kinderärztin abhielt, ging es eigentlich um die Corona-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Schmit sagte zum Auftreten der Corona-Mutation in Luxemburg, dass dies nur einer Frage der Zeit gewesen sei, bis die Variante auch Luxemburg erreicht. Bei der betroffenen Patienten handele es sich um eine Reinigungskraft. Da die Frau auch in einem Altenheim arbeite, habe man dort alle nötigen Schutzmaßnahmen für die Bewohner getroffen. Bislang seien in dem Heim jedoch noch keine Infektionen aufgetreten.

Die als Omikron bekannte Coronavirus-Variante B.1.1.529 wurde zunächst von Forschern in Südafrika entdeckt. Tatsächlich vermuten die Wissenschaftler das die Mutation bereits seit Längerem zirkuliert. Derzeit ist noch nicht ganz klar, ob Omikron gefährlicher ist als die übrigen bekannten Varianten des Sars-CoV-2 Erregers. Erste Studien deuten jedenfalls darauf hin, dass die aktuell verfügbaren Impfstoffe weniger wirksam sind gegen Omikron.

(L'essentiel)