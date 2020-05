1449 Einwohner haben Covid-​​19 – ohne es zu wissen

«Ohne Berücksichtigung der Grenzbewohner schätzen wir, dass 1449 Personen in Luxemburg Träger des Coronavirus sein könnten, ohne oder mit nur wenigen Symptomen der Krankheit», erklärt Rejko Krüger, leitender Untersucher der CON-VINCE-Studie. «Sie könnten daher andere anstecken, ohne es überhaupt zu wissen».

Die ersten Ergebnisse der CON-VINCE-Studie wurden am Donnerstag bekannt gegeben, deren Ziel es ist, die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung besser zu verstehen. Die im April eingeleitete Studie wurde mit 1800 Personen, die wenig oder keine Symptome von Covid-19 hatten, durchgeführt.

35 Befragte, also etwa 1,9 Prozent der Gesamtprobe, entwickelten Antikörper, was bedeutet, dass sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, aber nicht unbedingt immun sind. «Die geschätzten zwei Prozent in der Bevölkerung reichen nicht aus, um die Entwicklung einer systemischen Immunität zu erwarten», sagt Paul Wilmes, stellvertretender Sprecher der COVID-19 Task Force. «Das bedeutet, dass wir bis auf weiteres weiter mit dem Virus leben müssen. Und damit das geschieht, muss die Bevölkerung solidarisch bleiben».

(Séverine Goffin/L'essentiel)