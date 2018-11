Luxemburger Baufirma feiert 120-​​jähriges Bestehen

1898 beschloss Corneille Karp-Kneip angesichts der Schwierigkeiten seines Berufes als Landwirt eine eigene Straßenbaufirma zu gründen. 120 Jahre später beschäftigt Karp-Kneip rund tausend Mitarbeiter. «Unsere Vorfahren wären stolz darauf, dass wir auch heute noch hier sind», sagt Christian Thiry, der das Unternehmen seit 1987 mit seinem Bruder leitet.

Karp-Kneip, sei «die erste 1910 in Luxemburg registrierte Baufirma». Das Unternehmen hat sich mittlerweile zu einem Branchen-Riesen entwickelt. Seit Anfang der 2000er Jahre ist Karp-Kneip auch in Frankreich, Belgien und Deutschland vertreten. Zu den Projekten der Firma gehören unter anderem die A31 in Lothringen, die E411 in Belgien und die A6 in Deutschland.

Heute verfügt das luxemburgische Unternehmen über eigene Forschungs- und Innovationszentren. Am Dienstagabend feierte Karp-Kneip sein Jubiläum im Cercle Cité in Luxemburg in Anwesenheit seiner Mitarbeiter und vieler Partner.

(L'essentiel/dpa)