In Luxemburg herrscht am Sonntag Feinstaubgefahr

Trockenes Wetter und milde Temperaturen bescheren uns ein traumhaftes Wochenende im Freien. Seit Donnerstag hat die «Feinstaubkonzentrationen den Grenzwert überschritten», heißt es in einer Erklärung der luxemburgischen Regierung. Auch am heutigen Sonntag bleibt die Warnung aufrecht. «Angesichts des leichten Windes bleibt die Gefahr bestehen», heißt es in der Erklärung weiter.

Es wird empfohlen, am Sonntag auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und sein eigenes Fahrzeug stehen zu lassen. Menschen mit Herz- und Atemwegsproblemen wird geraten Ausflüge und körperliche Aktivitäten im Freien zu beschränken.

Feinstaub ist schädlich für die Gesundheit. Die feinen Teilchen können über die Lunge in den Körper gelangen und Atemwegsprobleme und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems verursachen.

