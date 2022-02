Die Konzerthallen füllen sich bald wieder

«Das ist positiv, denn wir kehren zum Szenario vom letzten Herbst zurück. Auf Dauer ist die 2000-Personen-Begrenzung aber nicht tragbar. Wir arbeiten daran zu höheren Kapazitäten überzugehen», sagt Oliver Toth, Direktor der Rockhal, zum geplanten neuen Covid-Gesetz. «Wir gehen von einem Neustart bis zum Sommer aus», schätzt Michel Welter, Geschäftsführer des Ateliers.

In Frankreich ist die Rückkehr zu Konzerten ohne Begrenzung für den 16. Februar geplant. Die Wiederaufnahme der Tourneen französischsprachiger Künstler dürfte den luxemburgischen Hallen zugute kommen. Gims (3. März) und Vianney (17. März) werden schon bald in der Rockhal erwartet. «Wir bereiten ein Hygienekonzept vor, um unser Publikum in einer maximalen Auslastung zu empfangen», so Olivier Toth.

Was große Welttourneen betrifft, bleibt die Unsicherheit noch bestehen, weitere Verschiebungen sind nicht auszuschließen. «Wir sind bereit, die nötigen Maßnahmen umzusetzen, aber den internationalen Kontext haben wir nicht unter Kontrolle», sagt Welter. «Der Neustart wird schrittweise erfolgen. Wir müssen die Angst, die wir in uns tragen, überwinden, um die Leichtigkeit von vor der Pandemie wiederzufinden», meint er. «Wir senden positive Signale an die Künstler, das ist wichtig für unsere Branche», stimmt Olivier Toth optimistisch zu.

(cb/L'essentiel)